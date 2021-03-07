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    • 08.03.2021 01:51
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    FETÖ'cü 'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartı çözdü! Bakın içinden neler çıktı...

    FETÖ'nün Marmara Bölge Müdürü 'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartı tam 4 yılda çözdü. Kartın içinde neler vardı? Haber Müdürü tek tek açıkladı...

    Çöpe atılan SD karttan FETÖ çıktı

    FETÖ'nün Marmara Bölge Müdürü 'in evinde bulunan flaş bellek ve SD kartı tam 4 yılda çözdü.

    Haber Müdürü bu bellek ve kartta şifre üzerine şifre konulduğunu ve her denemede dosyalardan bazılarının otomatik olarak silindiğini ifade etti.

    MİT 4 YILDA ÇÖZDÜ
    MİT'in bu olayı tam 4 yılda çözebildiğini söyleyen Karaman, 50 GB'lık diskte 4000 FETÖ mensubu Jandarma personelinin bilgilerinin çıktığını da belirtti.

    "KUTSAL HOCA PAYI"
    Bu bellekte bulunan isimlerden çok sayıda itirafçının çıktığını söyleyen Karaman, FETÖ'nün topladığı himmetlerden "Kutsal Hoca payı" ayrıldığını söyledi.

    MİT TIRLARINI DURDURAN FETÖ'CÜLERİ MAAŞA BAĞLADILAR
    Karaman MİT tırlarını durduran Jandarma personellerinin kesilen maaşlarının örgüt tarafından bağlanan maaşla telafi edilmeye çalışıldığı saptandığını da belirtti.

    KANAAT NOTU VERİLMİŞ
    Bellekte Jandarma'daki örgüt üyelerinin fotoğraf, aile ve soy, göre safahat, iletişim, adli kayıt, eğitim ve kurs bilgilerine de rastlandığını söyleyen Karaman, personeller hakkında yazılan kanaat notlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

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