FETÖ’cü alçaklardan ‘Kadınlar Günü’nde Türkiye karşıtı propaganda!

15 Temmuz'da ordu içine sızdırdıkları militanları ile ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye karşıtı operasyonları devam ediyor.

TÜRKİYE'Yİ VE ERDOĞAN'I HEDEF ALIYORLAR

Yurt dışındaki firari militanları ile Türkiye aleyhine propaganda faaliyeti yürüten FETÖ, ABD ve Batı'nın Türkiye karşıtı hamlelerine de açık destek veriyor.

ABD'ye firar eden FETÖ'cüler son olarak Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin bir saldırı kampanyası düzenlemişti. ABD'de temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cü alçaklar, New York'un işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan çirkin ifadelerin yer aldığı ilanlar verdi. Hainler Time Square'de yer alan reklam panolarına 'Stop Erdoğan' ifadelerini yazdırdı.

FBI İLE TEHDİT ETTİLER

Türkiye'yi karalamayı hedefleyen reklamın arkasından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" adlı organizasyon çıktı. Organizsazyonun başkanı Murat Kaval kendisine neden Türkiye karşıtı propaganda yaptığı sorulduğunda ise soruyu soran muhabiri "Sizi FBI'a vereceğiz." şeklinde tehdit etti.

KADINLAR GÜNÜNDE YENİ ALGI OPERASYON

FETÖ militanları bu kez de Kadınlar Günü bahanesiyle Türkiye karşıtı propaganda yaptılar.

ABD, Kanada, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde 'Kadınlar Günü' adı altında meydana çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyeleri yine Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan pankartlar taşıdı.

FETÖ'den tutuklu Hanım Büşra Erdal, Terör örgütü PKK bağlantısı sebebiyle tutuklu HDP'li Leyla Güven'in ve birçok FETÖ'cünün fotoğrafının yer aldığı posterleri taşıyan militanlar "Erdoğan yönetimindeki Türkiye'de kadın hakları saldırı altında" ifadeleriyle algı operasyonuna soyundu.

'HERO' GÖNDERMESİ

Türkiye'de FETÖ'cü hainlerin duruşmalara HERO (Kahraman) yazan tişörtlerle katılması akıllardayken yurt dışındaki FETÖ'cüler de meydanlarda aynı sloganı kullandı. Türkiye'de kadın haklarının saldırı altında olduğunu ima eden militanlar Arjantin'de "Kahraman ol! Kadın hakları için aya kalk!" pankartlarını kullandı ve kurgu kahramanlar Batman – Süperman kostümü giydi.

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANI HABERLEŞTİRDİ

Türkiye'yi hedef alan bu propagandayı FETÖ'nün yayın organı Tr724, "ABD, Kanada, Brezilya ve Arjantin dahil olduğu ülkelerdeki 40 şehirde Türkiye'deki mağdur kadınlar için protesto gösterileri düzenledi" ifadeleriyle haberleştirdi.