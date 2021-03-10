Çanakkale'de Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kirazlı bölgesinde maden arama çalışması yapılırken, 'Kaz Dağları'nda ağaç katliamı yapılıyor' yaygarası koparan CHP'nin ikiyüzlülüğü yine ortaya çıktı.
KAZ DAĞLARI ŞOVCUSU MUHARREM ERKEK KATLİAM YAPACAK
'Kaz Dağları' provokasyonunun yaşandığı süreci 'Kutsal bir mücadele' olarak niteleyen ve 'ağaçlarımızı korumak istiyoruz' sözlerini sarfeden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in 'Ekoturizm' adı altında ağaç katliamı yapacağı öğrenildi.
İMAR İZNİ İÇİN BAŞVURU YAPTI
Erkek'in, içerisinde 350-400 adet ve 10-15 yaşlarında ki çam fıstığı ağacı bulunan kendi arazisine adı altında İmar İzni alabilmek için Çanakkale Özel İdaresi İl Genel Meclisine başvuruda bulunduğu öğrenildi.