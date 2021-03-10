Çanakkale Zafer TV'nin haberine göre vatandaşlar "Bizler Ekoturizme karşı değiliz, ancak bu bölgede yüzlerce ağaç kesilecek, canlılar zarar görecek ve dolayısı ile bir doğa katliamı meydana gelecek, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu talep edenin ise bir çok Çevre Hareketinde– Eylemlerde , en ön saflarda yürüyen CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı olması ise durumun bir başka açıdan da ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Demek ki sayın Vekil tarafından çevrecilik sadece şov ve popülizm amaçlı icra ediliyor. Çok yazık. Kişisel çıkarların başladığı yerde çevrecilik bitiyor anlaşılan…" şeklinde tepki gösterdi.

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