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    • 09.03.2021 16:27
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    Son dakika: 'da flaş operasyonu! Firari emniyet müdürü hücre evinde yakalandı!

    Son dakika haberleri... Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'nün 'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü M.E yakalandı. Ekipler, Mustafa Ö'nün dairesinde uyuşturucu yetiştirilmesi için profesyonelce hazırlanmış düzenek buldu. Düzeneğin içerisinde esrar yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen çok sayıda ri ele geçirildi. Operasyonda, aynı evde yakalanan Mustafa Ö'nün oğlu da gözaltına alındı.

    Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'nün () 'deki hücre evine yapılan baskında firari emniyet müdürü Mesut E. yakalandı, aynı binada farklı dairelerde gizlendiği tespit edilen eski emniyet müdürü Mustafa Ö'yü arama çalışmaları sürüyor.

    Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'de üst düzey konumda bulunan firari eski emniyet müdürlerinin gaybubet evlerinde gizlendiğini ve örgütsel faaliyetlerini sürdürdüklerini tespit etti.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Keçiören'de aynı binada farklı dairelerde gizlendiği belirlenen ve meslekten ihraç edilen birinci sınıf emniyet müdürleri Mustafa Ö. ve Mesut E'nin evlerine operasyon düzenledi.

    Operasyonda, firari emniyet müdürü Mesut E. gözaltına alındı, Mustafa Ö. ise evde bulunamadı.

    Ekipler, Mustafa Ö'nün dairesinde uyuşturucu yetiştirilmesi için profesyonelce hazırlanmış düzenek buldu. Düzeneğin içerisinde esrar yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen çok sayıda ri ele geçirildi. Operasyonda, aynı evde yakalanan Mustafa Ö'nün oğlu da gözaltına alındı.

    Firari emniyet müdürlerinin örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'u kullandığı belirlendi.

    Polis, Mustafa Ö'nün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'da flaş FETÖ operasyonu! Firari emniyet müdürü hücre evinde yakalandı!
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