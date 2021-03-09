ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güllü'nün "cinsiyet eşitliği, kadınların yönetimde, iş gücünde ve eğitimde yer almasına teşvik için çalışmaları" vurgulandı.
KADINA ŞİDDETE GÖZ YUMMUŞTU
Ancak ABD'nin "Cesur Kadınlar" ödülünü verdiği Canan Güllü pek de cesur değil...
Güllü, Yandaş gazeteci İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddet uygulamasını örtbas etti, kendisine ulaşmaya çalışan Demirci'nin telefonlarına ve mesajlarına cevap verme tenezzülünde bile bulunmadı.
"DALGA GEÇİYORLAR RESMEN"
Yandaş Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci, yayınladığı video ile yaşanan bu gelişmelere çok sert tepki gösterdi.