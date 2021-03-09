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    • 09.03.2021 21:19
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    'u Küçükkaya'nın şiddetini örtbas eden Güllü Canan'a 'Cesur Kadınlar' ödülü: 'den çok sert tepki

    sunucusu ’nın evlilikleri sırasında üç kez şiddet uyguladığı eski eşi , 'nin Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü 'ye vermesine çok sert tepki gösterdi. Demirci, Yandaş Küçükkaya'dan gördüğü şiddeti örtbas eden ve kendisiyle konuşmaya tenezzül bile etmeyen Güllü'nün ödüllendirilmesini "Dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı" ifadeleriyle yorumladı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Eda Demirci'den Güllü Canan'a verilen ödüle tepki

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye verdi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güllü'nün "cinsiyet eşitliği, kadınların yönetimde, iş gücünde ve eğitimde yer almasına teşvik için çalışmaları" vurgulandı.



    KADINA ŞİDDETE GÖZ YUMMUŞTU
    Ancak ABD'nin "Cesur Kadınlar" ödülünü verdiği Canan Güllü pek de cesur değil...



    Güllü, Yandaş gazeteci İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddet uygulamasını örtbas etti, kendisine ulaşmaya çalışan Demirci'nin telefonlarına ve mesajlarına cevap verme tenezzülünde bile bulunmadı.


    "DALGA GEÇİYORLAR RESMEN"
    Yandaş Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci, yayınladığı video ile yaşanan bu gelişmelere çok sert tepki gösterdi.


        Demirci, ABD'nin Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye vermesini "Dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı" ifadeleriyle çok sert tepki gösterdi.


        *Canan Güllü, İsmail Küçükka'nın sunduğu Çalar Saat isimli programda

        "BENİ DİNLEMEMENİN CESARETİNİN ÖDÜLÜNÜ ALDI"

        İşte gazeteci İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama;

        'Dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı. Beni dinlemedi çünkü ben doğru söylüyorsam o kanala artık çıkamayacaktı. Güçlünün yanında olmayı tercih etti'



        KARISINA ŞİDDET UYGULAR EKRANLARDA KADIN HAKLARINI SAVUNUR!
        Eda Demirci, İsmail Küçükkaya'nın evlilikleri boyunca kendisine üç kez fiziksel, birçok kez de psikolojik şiddet uyguladığını açıklamıştı.



            Yaşanan bu skandal gelişmelerin ardından Yandaş Küçükkaya'nın ekranlarda kadın haklarının yılmaz savunucusu gibi davranması, sanki kendi eşini darbedip psikolojik şiddet uygulamamış gibi konuşması birçok kişinin tepkisini çekti.



            Ekranlarda sözde kadın hakları savunucusu gibi davranıp prim kasan İsmail Küçükkaya'nın bu tutumu ikiyüzlülük olarak yorumlandı.
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            Haberler Güncel Amerikan FOX'u Küçükkaya'nın şiddetini örtbas eden Güllü Canan'a 'Cesur Kadınlar' ödülü: Eda Demirci'den çok sert tepki
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