

*Canan Güllü, İsmail Küçükka'nın sunduğu Çalar Saat isimli programda



"BENİ DİNLEMEMENİN CESARETİNİN ÖDÜLÜNÜ ALDI"

İşte gazeteci İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama;



'Dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı. Beni dinlemedi çünkü ben doğru söylüyorsam o kanala artık çıkamayacaktı. Güçlünün yanında olmayı tercih etti'