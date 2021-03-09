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    • 09.03.2021 21:55
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    Milli Savunma Bakanı , Romanya'da 'ni ziyaret etti

    Milli Savunma Bakanı , Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya Cephesi'nde şehit olan askerlerden 935'inin kabrinin bulunduğu 'ni ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

    AJANSLAR
    Bakan Akar'dan Romanya'da Türk şehitliğine ziyaret

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'daki resmi ziyareti kapsamında Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ile beraber Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

    Ziyarette askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Saygı duruşunun ardından önce Bakan Akar ardından Romanya Savunma Bakanı Ciuca anıta çelenk koydu. Şehitlik defterini imzalayan Bakan Akar, şehit askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı.



    Akar, şehitlik ziyareti öncesinde NATO Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Tümeni'ni ziyaret etti. Romanya Savunma Bakanı Ciuca'nın da katıldığı ziyarette brifing alan Akar, burada görevli Türk askerleri ile de bir araya geldi.



    Akar, resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda döndü. Bakan Akar ve eşi Şule Akar'ı havalimanında karşılayan Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ve eşi, havalimanındaki uğurlama törenine de katıldı.

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