



Akar, şehitlik ziyareti öncesinde NATO Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Tümeni'ni ziyaret etti. Romanya Savunma Bakanı Ciuca'nın da katıldığı ziyarette brifing alan Akar, burada görevli Türk askerleri ile de bir araya geldi.