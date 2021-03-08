ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güllü'nün "cinsiyet eşitliği, kadınların yönetimde, iş gücünde ve eğitimde yer almasına teşvik için çalışmaları" vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 2021 Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nün Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye verildiği duyuruldu.







Açıklamada "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kararlı bir savunucusu olması ve kadınların yönetime, iş gücüne ve eğitime katılımlarını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye'den Canan Güllü, #CesurKadınlar ödülüne layık görüldü." ifadelerine yer verildi.







KADINA ŞİDDETE GÖZ YUMMUŞTU

Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören eski eşi Eda Demirci, Canan Güllü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Demirci, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını, telefonla aradığını, sonra 13 mesaj attığını ama Güllü'nün geri bile dönmediğini belirtmişti.

