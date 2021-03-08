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    • 08.03.2021 10:35
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    'nın eski eşi 'ye gösterdiği şiddete göz yuman 'ye ABD'den "cesur kadın" ödülü

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı 'ye "Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü verdi. Canan Güllü, daha önce 'dan şiddet gören eski eşi 'nin açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Şiddet mağduru Demirci, "Canan Güllü'nün yardım çığlıklarını duymadığını" belirtmişti. Demirci,  Başkanı Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını, telefonla aradığını, sonra 13 mesaj attığını ama Güllü'nün geri bile dönmediğini belirtmişti.

    takvim.com.tr
    Tartışmalı isme ABD'den cesur kadın ödülü

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı 'ye verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Güllü'nün "cinsiyet eşitliği, kadınların yönetimde, iş gücünde ve eğitimde yer almasına teşvik için çalışmaları" vurgulandı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 2021 Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nün Başkanı Canan Güllü'ye verildiği duyuruldu.



    Açıklamada "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kararlı bir savunucusu olması ve kadınların yönetime, iş gücüne ve eğitime katılımlarını artırmaya yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye'den Canan Güllü, #CesurKadınlar ödülüne layık görüldü." ifadelerine yer verildi.



    KADINA ŞİDDETE GÖZ YUMMUŞTU
    Gazeteci 'dan şiddet gören eski eşi , Canan Güllü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Demirci, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını, telefonla aradığını, sonra 13 mesaj attığını ama Güllü'nün geri bile dönmediğini belirtmişti.

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