FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın evlilikleri sırasında üç kez şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci, her fırsatta Atatürkçülüğün arkasına sığınarak kadın hakları, eşitlik kelimelerini diline dolayan Küçükkaya'nın maskesini düşürdü.

"AŞAĞILANDIM, ALDATILDIM, ŞİDDET GÖRDÜM…"

YouTube üzerinden katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Demirci, İsmail Küçükkaya ile geçirdiği evliliği süresince yaşadıklarını anlattı.

Öğretmen olduğu için aşağılandığını, Küçükkaya tarafından çok kez aldatıldığını ve aldatmaları yakalayınca psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Demirci, üzüntüden göğüs kanseri olduğunu ifade etti.

"SUS PAYI" İTİRAFI

Küçükkaya eski eşine şiddet uyguladığı için gelen tepkilerin ardından avukatları aracılığıyla özrü kabahatinden büyük bir açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklamada, Eda Demirci ve İsmail Küçükkaya'nın boşanmasının 6 ay önce kesinleştiği ve yapılan 550 bin liralık anlaşma gereği tarafların bir diğerinin izni olmadan basın kuruluşlarına hakkında açıklama yapamayacağı ifade edildi.

KÜÇÜKKAYA: İSPATLARSA HER TÜRLÜ CEZAYA RAZIYIM

Küçükkaya yaptığı bir başka açıklamada ise şiddet uyguladığını redderek, "İddia sahibi iddiasını ispat edebilirse verilecek her türlü cezaya razıyım." İfadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Eda Demirci avukatları aracılığıyla yeni bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Eda Demirci'nin eski eşi İsmail Küçükkaya ve vekilleri tarafından basın organları ve sosyal medya aracılığıyla bir takım asılsız ve meslek etiğine aykırı açıklamalar yapıldığı belirtilerek boşanma protokolü ile müvekkile ziynet karşılığı yapılan ödeme ön plana çıkarılarak deyim yerindeyse şiddete değer biçilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Küçükkaya'nın 'ispat' arayışının da yanıtı niteliğinde olan mahkeme hükmüne yer verildi.

"İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nin 2020/3741 D. İş ve 2020/3744 K. Sayılı 18.06.2020 tarihli kararı ile müvekkilimiz lehine, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Koruma kararı verilerek, İsmail Küçükkaya'nın şiddet mağduru Eda Demirci'ye şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta okula veya işyerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ve sair surette rahatsız etmemesine aksi takdirde İsmail Küçükkaya hakkında zorla hapsi uygulanmasına hükmedilmiştir."

İşte o açıklama: