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  • 27.11.2018 14:01

'den itirafı

Genel Başkanı partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada partisinden bahsederken yanlışlıkla demesi gündem oldu.

Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Akşener, konuşmasının son bölümünde, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. "'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diye konuşan Akşener, yanlışını hemen fark etti. İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek düzeltti.

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