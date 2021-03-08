Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.03.2021 00:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2021 00:30
    ABONE OL

    Milli Savunma Bakanı , 'nın başkenti 'e gitti

    Milli Savunma Bakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere 'ya gitti. Bakan Akar'ı 'te Romanya Savunma Bakanı , 'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz karşıladı.

    Bakan Akar Bükreş'e gitti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

    Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz karşıladı.



    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Bükreş Büyükelçimiz Füsun Aramaz ve diğer yetkililer karşıladı" denildi.



    İşte konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan o açıklama;
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ