Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.
Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz karşıladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti. Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Bükreş Büyükelçimiz Füsun Aramaz ve diğer yetkililer karşıladı" denildi.
İşte konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan o açıklama;
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmî temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2021
Bakan Akar'ı Otopeni 90'ıncı Hava Üssünde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Bükreş Büyükelçimiz Füsun Aramaz ve diğer yetkililer karşıladı.https://t.co/t8xk5FxYvj pic.twitter.com/35uwtYPiUx