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    • 08.03.2021 23:50
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'e sert tepki: Çifte standartlarını görüyoruz

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "'nin çifte standartlarını da görüyoruz. Bir yerdeki terör eylemlerine karşı sessiz kalmayı demokratik toplum için tehdit olarak görürken, ''de siyasi maddelerle faaliyetler yapıldığı' gibi kararlar da veriliyor." dedi.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den AİHM'e sert tepki

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı, bir hükümetin, partinin yargısı değil. Mahkemenin önüne gittiğinde, hakimin karşısına çıktığında hangi partiden olursa olsun, hangi yaşam tarzında olursa olsun bir şey arıyor, adalet." dedi.

    Bakan Abdülhamit Gül şunları kaydetti:

    " 1990'lı yılların faili meçhul dönemlerini ve o dönemin uygulamalarını sona erdirmiş ve vesayetle devlet içinde ne olursa olsun devletin hiyerarşisi dışındaki hangi yapı varsa onlarla mücadele eden, çetelerle gayrimeşru her oluşumla mücadele eden bir partidir. Bizim varlık sebebimiz budur. Bu konuda çok önemli adımlar attık, neticeler aldık. Bu hususta tekrar kimse 'yi eski Türkiye'ye götüremeyecek."

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    Haberler Güncel Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den AİHM'e sert tepki: Çifte standartlarını görüyoruz
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