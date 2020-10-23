2014 yılında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte çoğu FETÖ üyesi isimlerle bir araya gelmesini değinen Taşkaya, "Masadaki herkesin FETÖ'cü olduğunu bildiğiniz halde neden oturursunuz? FETÖ'cülerle iyi bir şeyi ya da kötü bir şeyi paylaşmak için oturursunuz. Türkiye'nin bela olarak gördüğü insanlarla oturdular." dedi.

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