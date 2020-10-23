İYİ Parti içerisinde haftalardır süren FETÖ tartışması her geçen gün alevleniyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi adlı programa bağlanan İYİ Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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MASADAKİLERİN FETÖ'CÜ OLDUĞUNU BİLDİĞİN HALDE NİYE OTURURSUN?
2014 yılında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte çoğu FETÖ üyesi isimlerle bir araya gelmesini değinen Taşkaya, "Masadaki herkesin FETÖ'cü olduğunu bildiğiniz halde neden oturursunuz? FETÖ'cülerle iyi bir şeyi ya da kötü bir şeyi paylaşmak için oturursunuz. Türkiye'nin bela olarak gördüğü insanlarla oturdular." dedi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM!
İYİ Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya A Haber ekranlarında, 2014 yılında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte, Kazakistan FETÖ imamı Mesut Ata, FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı, Bank Asya kurucu ortağı Mehmet Artukaslan gibi isimlerle bir araya geldiğini belgeleyen bir fotoğrafı paylaşmıştı.