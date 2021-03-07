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    • 08.03.2021 01:45
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    'Uçan balina' olarak adlandırılan (TİHA), bu yıl TSK i vuracak

    Türkiye'nin yerli ve milli silah teknolojisinde geldiği son durumu -İstihbarat Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. Ulak, 'Uçan balina' olarak adlandırılan 'ların bu yıl içerisinde 'nin envanterine gireceğini belirtti. İşte 'daki son durum...

    TSK, Akıncı TİHA ile çok can yakacak

    -İstihbarat Haber Müdürü Kerim Ulak, Türkiye'nin yerli ve milli silah teknolojisinde geldiği son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Ulak, Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'larla adeta destan yazdığını ifade etti.

    TB-2 SİHA'larıyla fırlatılan yerli üretim MAM-L (Mini akıllı füze) füzelerinin ortalama 14 km mesafeden hedefi tam 12'den vurduğunu söyleyen Ulak, kesin menzilinin ise gizli tutulduğunu söyledi.

    "TÜRKİYE'NİN FARKI UCUZ ÜRETMESİ"

    "Dünya bizi gıpta ile izliyor" diyen Ulak, "Türkiye, ABD, İngiltere, İran, İsrail, Çin'in ardından 6. ülkeyiz. Türkiye'nin farkı ucuz üretmesi. Üretilen bu SİHA'larla her biri 20 kilogram ağırlığında olan ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM-L füzeleriyle Karabağ'da Ermenistan'a ait tanklar yerle bir edildi. Bu füzeler Suriye, Libya ve Karabağ'da etkili olduğunu gözlemledik. 8-14 kilometre arası menzili var. Bu füzenin menzilinin daha uzun da olabilir güvenlik nedeniyle net rakam verilmiyor." ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin ürettiği SİHA-ları , ve 'nın kullandığını ifade eden Ulak, "Avrupa ülkeleri bu teknolojiyi almak için sıraya girdiler. 27 saat 3 dakikayla havada durma rekoru SİHA'da..." dedi.

    "TCG ANADOLU BİR DİHA ÜSSÜ OLACAK"

    İlk kez 2019 yılında BAYKAR tarafından konuşulmaya başlanan DİHA (Dikey İnsansız Hava Aracı) 2021 yılı itibariyle kullanılacak. DİHA-ların Türkiye'nin ilk amfibi gemisi olan TCG Anadolu'da kullanılacağını canlı yayında açıklayan Kerim Ulak, "TCG Anadolu bir DİHA üssü haline gelecek" dedi.

    BU YIL 6 ADET TİHA TSK'NIN KULLANIMINA GİRECEK

    (Taarruzi insansız hava aracı) TB-2'ler daha büyük olarak inşa edilen TİHA'ların gövde kısmının balinayı andırdığını söylen Ulak, bu yüzden de TİHA'lar i 'uçan balina' benzetmesinin yapıldığını ifade etti.

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    Haberler Güncel 'Uçan balina' olarak adlandırılan Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bu yıl TSK için vuracak
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