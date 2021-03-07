Korkma gücünün farkında ol, sıra sana gelmeden sesini çıkart.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Yetiştirildiğinize pişman etmeyin kadınları…

Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı, siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız.

Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir.

Her kadın bir annedir. Anne ye el kalkar mı?

Şiddete karşı susanlar da en az şiddet uygulayanlar kadar suçludur.. Susmayın!

Ben çocuklarımın dayak yiyen kadınlar görerek büyümesini istemiyorum.