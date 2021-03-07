Kadına şiddet olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sosyal medyadan ise bu duruma ortak tepki veriliyor ve Pınar Gültekin, Özgecan Aslan cinayetlerinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vasıtasıyla sosyal media hesaplarından paylaşım yaparak bu konuya duyarlılık bekleyen binlerce kişi Kadın Cinayetleri mesajları! Kadına şiddet resimli sözler sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. İşte kadına şidddete hayır sözleri…
KADINA ŞİDDETE HAYIR SÖZLERİ, MESAJLARI
Kadına şiddete hayır! Onun bedeni zaten ürkek, ne dedin erkek, neremiz erkek? O bedeni terk et!
Her şiddet eylemi kelimelere dökmeyi beceremediğiniz bir şeylerin var olduğunun işaretidir.
Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.
Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur.
Şiddet korkunun çocuğudur.
Vazgeçme! Çünkü umut hiç bitmez..
Unutma! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir.
Önce sizi sevdiklerini söylerler sizsiz yaşayamayacaklarını sonra sizi öldürürler sizi yaşatmazlar sessiz kalma sevgi hayat verir hayat almaz.
-Kadına Şiddete HAYIR.!
-Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş
-Kadınlara kalkan eller kırılsın...!
-Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.
-Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.
-Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.
-Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.