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    • 08.03.2021 00:40
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    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında ! sorgulamaları yer alıyor. , ’ın vahşice öldürülmesi unutulmayan hafızalara kazınan olaylar, daha her gün kadına şiddet ve cinayet haberleri çıkmaya devam ediyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve tüm dünyada her yıl kutlanan bu özel gün dolayısıyla yine “kadına şiddete hayır” sloganına dikkat çekiliyor. İşte kadına şiddete hayır mesajları…

    takvim.com.tr
    Kadın Cinayetleri mesajları!

    Kadına şiddet olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sosyal medyadan ise bu duruma ortak tepki veriliyor ve Pınar Gültekin, Özgecan Aslan cinayetlerinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vasıtasıyla sosyal media hesaplarından paylaşım yaparak bu konuya duyarlılık bekleyen binlerce kişi Kadın Cinayetleri mesajları! Kadına şiddet resimli sözler sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. İşte kadına şidddete hayır sözleri…

    KADINA ŞİDDETE HAYIR SÖZLERİ, MESAJLARI

    Kadına şiddete hayır! Onun bedeni zaten ürkek, ne dedin erkek, neremiz erkek? O bedeni terk et!

    Her şiddet eylemi kelimelere dökmeyi beceremediğiniz bir şeylerin var olduğunun işaretidir.

    Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.

    Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur.

    Şiddet korkunun çocuğudur.

    Vazgeçme! Çünkü umut hiç bitmez..

    Unutma! Kadınlarımız; annelerimizdir, eşlerimizdir, çocuklarımızdır, sevdiklerimizdir, evine ekmek götüren emekçilerdir.

    Önce sizi sevdiklerini söylerler sizsiz yaşayamayacaklarını sonra sizi öldürürler sizi yaşatmazlar sessiz kalma sevgi hayat verir hayat almaz.

    -Kadına Şiddete HAYIR.!

    -Kadınlar İnsandır. Biz İnsanoğlu. - Neşet Ertaş

    -Kadınlara kalkan eller kırılsın...!

    -Kadınlara şiddet değil; sevgi gösterelim.

    -Kadına yönelik yapılan şiddet, insanlığa ihanettir.

    -Kadına şiddeti durdurmak, önlemek herkesin görevidir.

    -Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın yanındayız.

        Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

        -Erkeklik kadını sevmek saygı duymaktır, ona vurmak değildir.

        -Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle, saygıyla anıyoruz.

        -Fiziksel, psikolojik, sözlü şiddetin her türlüsüne karşıyız.

        -Tüm kadınlarımıza şiddetten uzak, mutlu oldukları bir hayat diliyorum.

        Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

        Şiddet, yetersiz kimsenin son barınağıdır.

        Bir Kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır

        Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer.

        Her sessiz kalınan şiddet bir gün sizi bulur.

        Korkma gücünün farkında ol, sıra sana gelmeden sesini çıkart.

        Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

        Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Yetiştirildiğinize pişman etmeyin kadınları…

        Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı, siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız.

        Bir kadına şiddet uygulamak sizin güçlü bir insan olduğunuzu göstermez. Bilakis insan olamadığınızın ispatırdır…

        Erkeklik kadına vurmakla değil onu korumakla gösterilir.

        Her kadın bir annedir. Anne ye el kalkar mı?

        Şiddete karşı susanlar da en az şiddet uygulayanlar kadar suçludur.. Susmayın!

        Ben çocuklarımın dayak yiyen kadınlar görerek büyümesini istemiyorum.
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        Haberler Güncel Kadın Cinayetleri mesajları! Kadına şiddet resimli sözler! Pınar Gültekin, Özgecan Aslan...
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