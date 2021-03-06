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    • 06.03.2021 15:04
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    'in çarpıtma haberine 'dan jet yanıt: "Çamur at izi kalsın" yaklaşımının zavallı bir tezahürüdür

    Daha önce yaptığı birçok çarpıtma haber dolayısıyla gündeme gelen yanlısı , "Çin’e uzanan tarihi dolandırıcılıktan eski yöneticisi çıktı" şeklinde bir haber yaparak algı yaratma peşine düştü. Söz konusu habere ilişkin TÜGVA'dan cevap gecikmedi. TÜGVA'dan yapılan açıklamada "Halihazırda vakfımızla doğrudan ya da dolaylı hiçbir bağı bulunmayan olay ve kişilerden bahsederken vakfımızın adının geçirilmesi 'çamur at, izi kalsın' yaklaşımının zavallı bir tezahürüdür. Daha önce çok sayıda yalan haberden ötürü defalarca tekzip yayınlamak zorunda kalan bu aciz habercilik anlayışı hakkında gerekli hukuki süreci başlattığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

    Cumhuriyet'in çarpıtma haberine TÜGVA'dan jet yanıt
    CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, "İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir şirketin, İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren bir dolandırıcılık şebekesi tespit etti. Büyük vurgunun beyin takımındaki isimlerden Soner Çokyiğit'in eski TÜGVA yöneticisi olduğu ortaya çıktı." şeklinde algı kokan çarpıtma bir haber yaparak 'yı hedef aldı.




    ÇAMUR MEDYASININ HABERİNE YANIT GECİKMEDİ

    TÜGVA'dan konuya yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    (TÜGVA), gençlerimiz için durmadan yorulmadan şeffaf şekilde hizmet veren yeni nesil bir gençlik vakfıdır.

    Bugün bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde vakfımızın adının kasıtlı olarak geçirildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. ilgili haberlerde, geçmişte gönüllü olarak vakıfta bulunmuş biri üzerinden vakfımız ön plana çıkarılmak istenmektedir.


    TÜGVA, 81 il ve 500'den fazla ilçede temsilciliği bulunan, yüz binlerce üyesi ve milyonlarca gönüllüsü olan büyük bir ailedir. Halihazırda vakfımızla doğrudan ya da dolaylı hiçbir bağı bulunmayan olay ve kişilerden bahsederken vakfımızın adının geçirilmesi "çamur at, izi kalsın" yaklaşımının zavallı bir tezahürüdür.



    Daha önce çok sayıda yalan haberden ötürü defalarca tekzip yayınlamak zorunda kalan bu aciz habercilik anlayışı hakkında gerekli hukuki süreci başlattığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

    TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI

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    Haberler Güncel Cumhuriyet'in çarpıtma haberine TÜGVA'dan jet yanıt: "Çamur at izi kalsın" yaklaşımının zavallı bir tezahürüdür
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