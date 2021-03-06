

TÜGVA, 81 il ve 500'den fazla ilçede temsilciliği bulunan, yüz binlerce üyesi ve milyonlarca gönüllüsü olan büyük bir ailedir. Halihazırda vakfımızla doğrudan ya da dolaylı hiçbir bağı bulunmayan olay ve kişilerden bahsederken vakfımızın adının geçirilmesi "çamur at, izi kalsın" yaklaşımının zavallı bir tezahürüdür.

şeklinde algı kokan çarpıtma bir haber yaparak TÜGVA 'yı hedef aldı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), gençlerimiz için durmadan yorulmadan şeffaf şekilde hizmet veren yeni nesil bir gençlik vakfıdır.Bugün bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde vakfımızın adının kasıtlı olarak geçirildiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. ilgili haberlerde, geçmişte gönüllü olarak vakıfta bulunmuş biri üzerinden vakfımız ön plana çıkarılmak istenmektedir.





Daha önce çok sayıda yalan haberden ötürü defalarca tekzip yayınlamak zorunda kalan bu aciz habercilik anlayışı hakkında gerekli hukuki süreci başlattığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.



TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI