Son dakika haberi... "İBB'den maaş alıyor" diyerek AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın kişisel verilerini açıkça yayımlayan Cumhuriyet gazetesi ile verileri sızdıran İBB ve İBB iştiraki Metro A.Ş.'ye yönelik şikayet reddi, yargıdan döndü.
Sabah'ın haberine göre Kavakçı'nın sicil numarası ve kıdem gibi kişisel bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin şikayetin reddi kararına itirazı inceleyen Ankara 15. İdare Mahkemesi, basın yayın yoluyla kişisel verilerin kamuya açık edilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
KİŞİSEL BİLGİLER AFİŞE EDİLDİ
Cumhuriyet gazetesi; 6 Ağustos 2019'da "Kavakçı için de çift maaş iddiası" ve 10 Ağustos 2019'da "Sözde mühendislik ve vekillik yapan Kavakçı'ya sorular" başlıklı gerçek dışı haberler üzerinden AK Partili Ravza Kavakçı'yı hedef aldı. Cumhuriyet'in gerçeğe aykırı yayınlar yaptığını belirten Kavakçı'nın avukatının Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na 28 Ekim 2019'da yaptığı başvuruda; sicil numarası, kıdemi ve IBAN numarası gibi kişisel verilerinin sızdırılarak ifşa edildiğine yer verildiğini bildirdi.