Cemil Atlas İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi H.N.H., pandemi sebebiyle okullara ara verildiği dönemde kendi rızasıyla başörtüsü takmaya başladı. Annesi, kızının bu kararına itiraz etmeyip saygı duyarak destek verdi.



Ancak H.N.H isimli kız öğrenci, pandemi sonrası yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle 4 Mart günü gittiği okulunda, başka bir sınıf öğretmeni olan ancak Müzik dersine giren Ercan T. İsimli öğretmen, 4. Sınıf öğrencisi H.N.H'den başını açmasını istedi. Öğrencinin başını açmayacağı ısrarları üzerine öğretmen başını Ercan T., başını örtmeisinin yanlış olduğunu belirterek açması için zorladı. Öğrenci bu ısrarlara karşılık vermeyerek başını açmamakta direndi ancak başı zorla açtırıldı.

OKULDA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR

5 Mart Cuma günü de sabah okuluna giden kız öğrenci H.N.H., bu kez de Okul Müdür Yardımcısı Nilay P.'nin baskılarına maruz kaldı. Müdür yardımcısı Nilay P., öğrenciye başını açmasını, diğer öğrencilere kötü örnek olacağını söyledi. Öğrencinin bu isteği kabul etmemesi üzerine okula almayarak okul girişindeki güven kulübesine oturttu. Bu arada da öğrencinin annesi S.P.'yi arayarak, "Senin çocuğun başını açmıyor, başı kapalı okula alamam. Okulda kötü örnek oluyor" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine öğrenciyi, yarım saat kırk dakika kadar bekletildiği güvenlik kulübesinden dedesi alarak evine götürdü.