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    • 06.03.2021 15:42
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    Son dakika: : Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı

    Son dakika haberi... : Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.

    Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

    , sosyal medya hesabından virüse yakalandığını duyurdu. Erbaş, paylaşımında "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı
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