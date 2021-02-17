"Hakkımızı istiyoruz" diyerek Kadıköy Belediyesi'nde grev yapan işçilerin eylemine tepki gösteren Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın Kadıköy Belediyesi'nin sponsorluğunda kitap çıkardığı ortaya çıktı. Kadıköy'deki işçilerin en temel hakkı olan grev eylemini "şımarıklık" olarak değerlendiren Kırıkkanat'ın, "Bir Gün, Gece" isimli kitabının basımı için 2015 yılında Kadıköy Belediyesi'yle anlaştığı öğrenildi.
İşçi dostu olduğunu iddia eden ancak grev yapan emekçileri yerden yere vuran Kırıkkanat'ın, sponsorluk uğruna Kadıköy Belediyesi'ne toz kondurmaması dikkat çekti.
İŞÇİLER AYAKLANDI
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden anlaşma çıkmaması üzerine 2 bin 300 işçi, greve başladı.