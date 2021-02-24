"Dokunulmazlıklarının kaldırılması" istemiyle TBMM'ye gönderilen 33 fezlekenin ayrıntıları belli oldu! HDP, CHP, DP...

TBMM'ye gönderilen 33 fezlekenin ayrıntılarına ulaşıldı. Fezlekelerde "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" gibi suçlamalar yer alıyor.
Buna göre, CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi "hakaret", Candan Yüceer'in fezlekesi "ses ve görüntülerin kayda alınması", Ömer Fethi Gürer'in dosyası ise "basit yaralama" suçunu içeriyor.
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un fezlekesinde ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahlı yağma" suçlamaları yöneltiliyor.