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  • 11.11.2019 22:04
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 22:04

Terörden gözaltına alınan 'li Başkanı tutuklandı

'da haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan 'li Başkanı ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı.

Gözaltına alınmıştı! HDP'li Yacan tutuklandı


Emniyetten yapılan açıklamada, 8 Kasım'da "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarıyla gözaltına alınan İpekyolu ilçesinin 'li Belediye Başkanı Yacan ve meclis üyesi Kurt'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Yacan ve Kurt'un yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Başkanlığı ve makam araçlarında da arama yapılarak suç unsuru olabilecek materyallere el konulduğu aktarılan açıklamada, "Her iki şüpheli bugün Van 1. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.



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