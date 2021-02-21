Kandil'de yuvalanan terör örgütü PKK'nın siyası ayağı olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis'te terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yaparken; 13 vatandaşımızın Gara'da şehit edilmesi olayı ile ilgili de bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.

PKK tarafından kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için yapılan görüşmeler esnasında "PKK biraz misafir edecek, sonrasında serbest bırakacaklar" ifadelerini kullandığı ortaya çıkan Buldan'ın, o dönemde sık sık Kandil'i ziyaret ettiği öğrenildi.