Şırnak İdil'de 2016 yılında hendek olaylarında şehit olan Uzman Jandarma Musa Yılmaz'ın babası Ahmet Sultan Yılmaz, böbrek yetmezliği nedeniyle Fırat Üniversitesi'nde tedavi görüyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın kazadan iki saat önce şehit uzman Musa Yılmaz'ın kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktığı, ardından da hastaneye giderek şehit babasını ziyaret ettiği öğrenildi.
Osman Erbaş Paşa'nın Bitlis'e gitmeden önce Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a mesaj yazarak şehidin babasına sahip çıkılmasını istediği öğrenildi.
Şehit Musa Yılmaz'ın babası
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