Şehit Uzman Jandarma Musa Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ziyaretine ilişkin anıyı paylaştı. Saadet Yılmaz, "O bizim babamızdı. Merhametli bir insandı. 'Oğlumun yıl dönümüdür' dedi. Bizim hatırımızı sordu. Allah hayırlı şifa versin dedi. Bizim acımızı paylaştı. Bizim derdimize ortak oldu. 'Allah bizi de o mertebeyi nasip etsin' dedi. Bizi yalnız bırakmadı. Her zaman bizi arıyordu. Ne ihtiyacınız var diye soruyordu. Başhekimle konuşacağını söyledi, 'özellikle ilgilensinler' dedi. İki saat sonra haberlerde Osman Paşa'nın şehit olduğunu öğrendik. Allah onun duasını kabul etti. Biz çok üzüldük. Allah ailesine sabır versin. Geri kalanları bağışlasın. Yaralı askerlerine Allah şifa versin." diye konuştu.

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