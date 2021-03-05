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    • 05.03.2021 19:02
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    Korgeneral , helikopter kazasından iki saat önce şehit ailesini ziyaret edip, "Allah bizi de o mertebeyi nasip etsin" demiş

    'in ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı 'ın şehit olmadan bir gün önce hastanesinde tedavi gören şehit babasını ziyaret ettiği, Rektör Prof. Dr. 'a mesaj yazarak, şehit babasına sahip çıkılmasını istediği ortaya çıktı. Öte yandan 'nın, şehit olmadan iki saat önce de şehidin annesiyle yaptığı konuşmada, "Allah bizi de o mertebeyi nasip etsin" dediği öğrenildi.

    Allah bizi de o mertebeyi nasip etsin

    Şırnak İdil'de 2016 yılında hendek olaylarında şehit olan Uzman Jandarma Musa Yılmaz'ın babası Ahmet Sultan Yılmaz, böbrek yetmezliği nedeniyle Fırat Üniversitesi'nde tedavi görüyor.

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın kazadan iki saat önce şehit uzman Musa Yılmaz'ın kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktığı, ardından da hastaneye giderek şehit babasını ziyaret ettiği öğrenildi.

    Osman Erbaş Paşa'nın Bitlis'e gitmeden önce Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a mesaj yazarak şehidin babasına sahip çıkılmasını istediği öğrenildi.

    Şehit Musa Yılmaz'ın babası

    "ALLAH BİZE DE O MERTEBEYİ NASİP ETSİN" DEDİKTEN 2 SAAT SONRA ŞEHİT OLDU

        Şehit Uzman Jandarma Musa Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ziyaretine ilişkin anıyı paylaştı. Saadet Yılmaz, "O bizim babamızdı. Merhametli bir insandı. 'Oğlumun yıl dönümüdür' dedi. Bizim hatırımızı sordu. Allah hayırlı şifa versin dedi. Bizim acımızı paylaştı. Bizim derdimize ortak oldu. 'Allah bizi de o mertebeyi nasip etsin' dedi. Bizi yalnız bırakmadı. Her zaman bizi arıyordu. Ne ihtiyacınız var diye soruyordu. Başhekimle konuşacağını söyledi, 'özellikle ilgilensinler' dedi. İki saat sonra haberlerde Osman Paşa'nın şehit olduğunu öğrendik. Allah onun duasını kabul etti. Biz çok üzüldük. Allah ailesine sabır versin. Geri kalanları bağışlasın. Yaralı askerlerine Allah şifa versin." diye konuştu.

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