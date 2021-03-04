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    • 05.03.2021 11:12
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    SON DAKİKA: 'ten acı haber! Askeri helikopter düştü: Şehitlerimiz var... | Bölgede incelemeler başladı

    Son dakika haberi.... 'ten acı haber geldi. 'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 11 askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Düşen helikopterde . Kolordu Komutanı Korgeneral 'ın da şehit olduğu öğrenildi. Şehitlerin naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazı için Ankara'ya uğurlandı. Öte yandan 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.

    AJANSLAR

    Bitlis'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir.

    Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

    Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

    Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

        Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        İNCELEME BAŞLATILDI
        11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.

        Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.

        AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı.

            Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

            KORGENERAL ERBAŞ ŞEHİT OLDU
            Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu.

            Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.



            BAŞKAN'DAN TAZİYE TELEFONU
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

            Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi" ifadelerine yer verildi.

            COUGAR TİPİ HELİKOPTER
            Eurocopter Cougar, Eurocopter tarafından üretilen çift motorlu, orta ağırlıkta, çok amaçlı askeri helikopter modeli. Aérospatiale Puma modelinin geliştirilmiş versiyonudur.

            Ankara'da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532'nin 20'si Türk Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetlerine verildi.

            BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI
            Başkan Erdoğan 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi.

            BAKAN AKAR BÖLGEYE GİTTİ
            Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile askeri helikopterin Tatvan'da kaza kırıma uğramasının ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

            ŞEHİT SAYISI 10'A YÜKSELDİ
            Milli Savunma Bakanlığı, "Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." paylaşımını yaptı.

            NATO'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
            NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasından dolayı taziyelerini iletti.

            ŞEHİT SAYISI 11'E YÜKSELDİ
            Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.


                ŞEHİT OLAN 11 ASKERİ PERSONELİN NAAŞI, ELAZIĞ'A GETİRİLDİ
                Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.

                ANKARA'YA UĞURLANDI
                Şehitlerin naaşı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazı için Ankara'ya uğurlandı.

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