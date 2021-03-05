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    • 05.03.2021 18:36
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    MSB'den 'teki helikopter kazasına ilişkin flaş açıklama: Herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı

    Son dakika haberi... 'te 11 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." ifadelerine yer verildi.

    MSB'den helikopter kazasına ilişkin açıklama!

    Son dakika haberi... 'te 11 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." ifadelerine yer verildi.

    Yapılan açıklamada:
    Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi.

    İlk bilgiler ışığında kaza kırımın hava koşullarının ani değişimiyle ortaya çıkan olumsuz hava şartlarından meydana geldiği değerlendirilmektedir.

    Kara Kuvvetleri Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etti. Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir.

    Detaylar gelecek....

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    Haberler Güncel MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasına ilişkin flaş açıklama: Herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı
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