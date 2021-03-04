CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy esnafını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan esnafları ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, son dönemde çöp, taciz ve tecavüz skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li belediyelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BELEDİYELERİMİZ OLMASA ÜLKEDE KAOS ÇIKAR"

CHP'li belediyelerde yaşanan maaş sorununu görmezden gelip övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Varolan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP'li belediyeler olmasa Türkiye'de gerçekten ciddi bir kaos çıkar." ifadeleri ile kendi belediyelerinin Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu öne sürdü.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ENSTANTANELER