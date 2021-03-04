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    • 04.03.2021 17:11
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    , taciz, tecavüz skandallarıyla gündem olan 'li belediyelerle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama: Biz olmasak kaos çıkar

    Genel Başkanı , İstanbul Kadıköy'de yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında son dönemde skandallarla gündeme gelen CHP'li belediyeleri övdü. Kılıçdaroğlu açıklamasında , taciz ve tecavüz skandallarıyla gündem olan CHP'li belediyeler için "CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de gerçekten ciddi bir kaos çıkar." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Skandallarla gündem olan CHP'li belediyelerle ilgili güldüren açıklama

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy esnafını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan esnafları ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, son dönemde çöp, taciz ve tecavüz skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li belediyelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "BELEDİYELERİMİZ OLMASA ÜLKEDE KAOS ÇIKAR"
    CHP'li belediyelerde yaşanan maaş sorununu görmezden gelip övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Varolan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP'li belediyeler olmasa Türkiye'de gerçekten ciddi bir kaos çıkar." ifadeleri ile kendi belediyelerinin Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu öne sürdü.

    CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ENSTANTANELER



    İstanbul'da çöp yığınları
    DİSK'E bağlı Genel-İş Sendikası ile CHP'li İstanbul Maltepe ve Kadıköy Belediyesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamadı. Anlaşmazlık temizlik hizmetlerine sıçradı. Çalışanlar, grev kararı aldı. İstanbul'da hizmetler aksamaya başladı. Cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Çöp yığınları, göze çarptı. Kötü görüntünün yanında çevreye yayılan koku halk sağlığını tehdit etti.



    İstanbul'u güzelleştiren peyzajlar söküldü
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri kaldırarak, yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması başlatmıştı. Sokakların çöp kokularından geçilmediği günlerde İBB bir kez daha bu sefer gece yarısı dikey bahçeleri kaldırma çalışması başlattı.

        CHP'li belediyelerde müdürlük saltanatı
        CHP'li belediyelerdeki olmayan liyakat, 4 görevin bir müdüre verildiğinin ortaya çıkmasıyla bir kez daha deşifre oldu. Liyakatı dilinden düşürmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti belediyelerinde yaşananlar birer birer ortaya çıkıyor. Beşiktaş Belediyesi'nde Cevdet Çalı 3, Bakırköy Belediyesi'nde Nurgül Karahan, Yasemin Barazi ve Asuman Aydoğmuş 2, Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay'ın 4, Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde ise bir kişiye 3 müdürlük verildiği bildirildi.

        Antalya Kepez belediyesinde kadın çalışana taciz
        CHP'de cinsel tacizin adresi bu sefer Antalya Kepez oldu. Kepez Belediyesi'nde CHP'li meclis üyesi C.T.'nin, belediyede ateş ölçmekle görevli olan kadın personele cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Ateşi yüksek çıkan C.T.'nin, kadın personele, "Ateşimin neden yüksek olduğunu sana burada gösterirdim ancak ortam müsait değil" dediği iddia edildi.

        İzmir'in su sorunu yıllardır çözülmedi
        İzmir'de, bir türlü çözülemeyen su sorunu halkı canından bezdirdi. Yazın sürekli suların kesildiği şehirde halk tankerlerle su taşımaya mahkum edildi.
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        Haberler Güncel Çöp, taciz, tecavüz skandallarıyla gündem olan CHP'li belediyelerle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama: Biz olmasak kaos çıkar
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