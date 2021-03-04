CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy esnafını ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan esnafları ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, son dönemde çöp, taciz ve tecavüz skandallarıyla sık sık gündeme gelen CHP'li belediyelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BELEDİYELERİMİZ OLMASA ÜLKEDE KAOS ÇIKAR"
CHP'li belediyelerde yaşanan maaş sorununu görmezden gelip övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Varolan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP'li belediyeler olmasa Türkiye'de gerçekten ciddi bir kaos çıkar." ifadeleri ile kendi belediyelerinin Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu öne sürdü.
CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ENSTANTANELER
İstanbul'da çöp yığınları
DİSK'E bağlı Genel-İş Sendikası ile CHP'li İstanbul Maltepe ve Kadıköy Belediyesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamadı. Anlaşmazlık temizlik hizmetlerine sıçradı. Çalışanlar, grev kararı aldı. İstanbul'da hizmetler aksamaya başladı. Cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Çöp yığınları, göze çarptı. Kötü görüntünün yanında çevreye yayılan koku halk sağlığını tehdit etti.
İstanbul'u güzelleştiren peyzajlar söküldü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde kara yolu kenarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri kaldırarak, yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti çalışması başlatmıştı. Sokakların çöp kokularından geçilmediği günlerde İBB bir kez daha bu sefer gece yarısı dikey bahçeleri kaldırma çalışması başlattı.