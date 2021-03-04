Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hafta içinin son gününde 2 kente kar yağacak. Marmara, Akdeniz ve Ege'de güneşli havanın etkili olacağı belirtilirken, Doğu ve Güney Doğu için kar ile çığ uyarısında bulunuldu. Peki hangi illere kar yağacak?
HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?
Türkiye'nin kuraklıkla mücadelesinde en çok merak edilenlerden biri de kar yağışının devam edip etmeyeceği oldu. Milyonlar "Mart ayında da kar yağışı olacak mı?" sorusuna cevap aradı.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada bazı illerde kar yağışının olacağı belirtildi. 5 Mart cuma günü Van ve Hakkari'de kar yağışı sürecek.