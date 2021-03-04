DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkâri ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.