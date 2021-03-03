CHP’li meclis üyesinden belediyede görevli kadın personele "ateşli" cinsel taciz!

Son dakika haberi... Taciz ve tecavüzlerle çalkalanan CHP'de bir skandal daha patlak verdi. Tacizin adresi bu sefer Antalya Kepez oldu.
Kepez Belediyesi'nin girişinde ateş ölçmekle görevli bir kadın görevlinin CHP'li meclis üyesi tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet sonrası, meclis üyesi hakkında iddianame düzenlediği öğrenildi. Skandal, AK Parti kanadında yoğun tepkiye neden oldu.
SKANDAL SÖZLER: "ORTAM MÜSAİT DEĞİL"
Sabah'ın haberine göre Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, müşteki başından geçen olayı şöyle anlattı: "O gün meclis toplantısı vardı bende kapıda ateş ölçmek, maske vermek amacıyla görevlendirildim. Ben sanığın ateşini ölçtükten sonra ateşinin yüksek olduğunu tekrar ölçmem gerektiğini söylediğimde sanık bana, 'Ateşimin neden yüksek olduğunu sana burada gösterirdim ancak ortam müsait değil' dedi. Ben bana cinsel anlamda bir söz söylediğini hissettim. Yaşı itibariyle insan konduramıyor ancak bir kadın olarak ben bu durumu hissettiğim için çok rahatsız oldum." Tanık olarak ifadesi alınan güvenlik görevlisi ise meclis üyesinin taciz içeren sözlere şahit olduğunu belirtti.
TACİZCİ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Hakkında iddiaları reddeden CHP Kepez Meclis Üyesi C.T. de şunları kaydetti: "Ben 60 yaşındayım. Kendisine cinsel taciz içerikli bir söz söylemem için aklımı kaybetmiş olmam lazım. Belediyeye gittiğimde müşteki ateşimi ölçtükten sonra ateşimin yüksek çıktığını söylemesi üzerine ben kendisine 'Ateşimin yüksek çıkma nedenini ben size söyleyemem' dedim. Müştekinin benim söylediğimi yanlış anladığını düşünüyorum." 02 Ekim 2020'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, meclis üyesi C.T.'nin "cinsel taciz" suçunu işlediği belirtilerek, cezalandırılması istendi.