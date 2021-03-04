SON DAKİKA: CHP’li belediyelerde müdürlük saltanatı: “Liyakat” dediler bir kişiye dört müdürlük verdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" şeklindeki sözleri belediye başkanları tarafından uygulanmıyor.
Beşiktaş Belediyesi'nde Cevdet Çalı'ya 3, Bakırköy Belediyesi'nde Nurgül Karahan, Yasemin Barazi ve Asuman Aydoğmuş'a 2 müdürlük verildiği öğrenildi.
CEVDET ÇALI'YA 3 MÜDÜRLÜK
Beşiktaş Belediyesi'nde; Cevdet Çalı'ya 3 farklı müdürlük görevi verildiği öğrenildi. Cevdet Çalı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevini yürütüyor.
KARAHAN, BARAZİ VE AYDOĞMUŞ'A 2 MÜDÜRLÜK!
Bakırköy Belediyesi'nde Nurgül Karahan'a 2 farklı müdürlük verildiği bildirildi.
Nurgül Karahan'ın Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ile Destek ve Hizmet Müdürlüğü görevini aynı anda yürütüyor.