Türkiye ve KKTC'nin, sahip olduğu iş birliği ve dayanışma ruhuyla bütün zorlukların üstesinden gelebilecek iradeye ve kudrete sahip olduğunu belirten Şentop, "Kovid-19 salgınının tüm dünyayı derinden etkilediği bir dönemde, Kıbrıslı Türk kardeşlerimize gerekli desteği verebilmek için her türlü gayreti sarf ettiğimizi, tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi bilmenizi isterim." diye konuştu.

TBMM'nin, milli dava Kıbrıs meselesiyle ilgili gelişmeleri her zaman olduğu gibi yakından takip ettiğini ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM, Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve güvenliği konusunda bugüne kadar alınan her kararın ve atılan her adımın tam destekçisidir. TBMM Başkanı olarak seçilmemin hemen sonrasında ben de ilk yurt dışı ziyaretimi 5 Mart 2019 tarihinde KKTC'ye gerçekleştirmiştim. Sayın Önder Sennaroğlu'nu KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanlığına seçildiğinde tebrik ettim. Sayın Cumhuriyet Meclisi Başkanını ve beraberindeki heyeti Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyacağımı burada bir kere daha ifade etmek isterim.