Kıbrıs Türküne yönelik uygulanan insanlık dışı izolasyonlar karşısında KKTC'nin sesini duyurabilmek, görünürlüğünün artırılmasını sağlamak bakımından parlamenterler seviyesindeki temasların giderek daha fazla ehemmiyet kazandığına işaret eden Şentop, "Bu düşünceyle üyesi bulunduğumuz tüm parlamenter asamblelerde Kıbrıs davasını yüksek sesle dile getiriyoruz." dedi.

TBMM'nin yoğun girişimleri sayesinde KKTC'nin, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nde 2006'dan bu yana "Kıbrıs Türk Devleti" adıyla temsil edildiğini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"KKTC'nin TÜRKPA'ya tam üye olması için girişimlerimiz devam etmektedir. Himayemizde düzenlenen uluslararası etkinliklere Cumhuriyet Meclisinin katılımını gözeterek KKTC'nin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlamaya önem atfediyoruz. Kıbrıs Türklerini temsilen sizlerin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde temsil edilmenizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için önemli bir kazanım olduğu kanaatindeyim. AKPM bünyesindeki faaliyetleriniz çerçevesinde delegasyonumuz ile yakın iletişim ve iş birliği içinde olduğunuzu biliyorum. Bu vesileyle bu önemli platformda davamız uğruna verdiğiniz mücadele için sizi tebrik ediyorum. 50 seneden fazla bir süredir müzakere edilen federasyon modelinin, Rum tarafının 'Ada'nın tek sahibi benim' zihniyeti nedeniyle Kıbrıs meselesini bir çözüme kavuşturamadığı ortadadır. Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi düzeni ve iki ayrı devlet mevcuttur. Çözüm ancak bu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm vizyonunu destekliyoruz. Uluslararası topluma da Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine saygı duyması gerektiği mesajını veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınması, huzur, refah ve güvenliğinin sağlanması, kalkınmasının sürdürülmesi ve dünyayla bütünleşmesi önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkıyla aynı yolda yürümeye devam edecektir, yolumuz birdir. Bu vesileyle Kıbrıs davası uğruna şehit düşenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."

"KIBRIS TÜRK HALKI YILMADAN YOLUNA DEVAM EDECEK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner ise Kıbrıs Türk halkının, haklı mücadelesinde yoluna devam ederken, ana vatandan aldığı güç ve kudret sayesinde yılmadan yoluna devam edeceğini, bu konuda en ufak bir tereddütlerinin olmadığını belirtti.

Kıbrıs sorununun dünyadaki birçok ülke tarafından 1974'te başladığı bilinse de aslında Kıbrıs sorununun 1963 yılında Rumların tek yanlı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmesi ile başladığını belirten Saner, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer Kıbrıs'ta işgal ve istila sorunu varsa bu işgal ve istila sorununun tek müsebbibi Kıbrıs Cumhuriyetini işgal eden Kıbrıs Rum Kesiminden kaynaklanmaktadır. O günden itibaren Kıbrıs Türk halkını gettolar ile yaşamaya mecbur eden Kıbrıs Rumunun 1974 yılında ana vatan Türkiye'mizin Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasından doğan garantörlük hakkı ile Kıbrıslı Türk soydaşlarının özgür yaşamasını sağlaması adına Ada'ya yapmış olduğu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da bugünlere kadar huzur içinde gelmemizin en önemli sebebidir.

Türkiye, Kıbrıs'ın uluslararası görünürlüğünün olması ve kalite standartlarında yaşama konusunda da bizleri her zaman desteklemiştir ve desteklemeye de devam etmektedir. 1974 sonrasında da her zaman olduğu gibi özellikle son 20 yılda KKTC'nin gelişmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kendilerine, dost ve kardeş ülke Türkiye'nin Meclis Başkanı olarak size de ayrıca verdiğiniz destekler için teşekkür etmek istiyorum."

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Saner ve beraberindeki heyetle TBMM Genel Kurul Salonu'na giderek, kordiplomat locasından bir süre çalışmaları izledi. Şentop, Saner ile birlikte Genel Kurulu selamladı.