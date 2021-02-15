Türkiye ile KKTC arasında yol haritası belli oldu: Beş aşamalı plan

Bu kapsamda ulaşım ağı yenilenecek, KKTC'nin her yerine duble yollar yapılacak. 322 kilometrelik köy yolunun yapım, bakım ve onarımı yapılacak. Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de bugüne kadar 181 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 602 km yol yapıldı. Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve elektrik arzının, kesintisiz ve uygun maliyetli bir şekilde KKTC'ye sunulması için çalışılacak. Bu kapsamda en kısa sürede KKTC'ye iki mobil elektrik santrali kurulacak. Mevcut elektrik üretim tesislerinin bakım ve onarımları yapılacak.