SON DAKİKA: Emekli Yunan diplomattan Miçokatis'e dış politika dersi: Türkiye dışlanamaz

"TÜRKİYE AKDENİZ'DEN DIŞLANAMAZ"

Emekli Büyükelçi İoakimidis, Yunanistan'ın dış politikada Türkiye'ye karşı izlediği hatalı politikalara eleştirilerde bulundu.Türkiye'nin de bazı konularda haklı olabileceğini ifade eden İoakimidis, "Bir gerçek var o da Türkiye'nin Akdeniz'de olup bitenlerden dışlanamayacağıdır. Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Elbette uluslararası hukuka saygı göstermesi şartıyla katılmalıdır" dedi.