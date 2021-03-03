İBB'nin Kayaşehir skandalı! 2 milyon lira zimmete geçirildi

Kayaşehir 19. Bölge Site Yönetimi'nde aidat takip personeli olarak çalışan Ü.G.'in daire sakinlerinin adidat ve ısınma ödemelerini zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.
Ü.G.'nin Kayaşehir 19. Bölge 1. ve 2. Kısım'da bulunan yaklaşık 110 dairenin hesabını elden ve kendi hesabına aktardığını itiraf ettiği iddia edildi. Ü.G, site yönetimine verdiği dilekçede; "Kayaşehir 19. Bölge 1. Kısım Site yönetiminden 497.668 TL anaparayı muhtelif bankalara ait hesaplarıma EFT yolu kanalı ile aktardım" ifadelerini kullandı.
YANLIŞ ADRESLERE TEBLİGAT YAPILMIŞ
Öte yandan; site yönetiminin vatandaşların banka üzerinden yaptığı ödemelerin de site hesabında gözükmediği, ödenilen taksit ödemelerinin eksik gösterildiği ve yanlış adrese tebligat yapılarak vatandaşın cezalı olarak ödeme yapılmasının sağlandığı öğrenildi.
Söz konusu usulsüz işlemlere, site yönetim kurulu, site müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Konut A.Ş. yöneticilerinin haberdar olmasına rağmen işlem yapmadığı öne sürüldü. Kayaşehir 19. Bölge 1. ve 2. Kısım Site Yönetimi'nin site sakinlerinin yaklaşık 2 milyon TL'sini zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.
Mağdur vatandaşların Küçükçekmce Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Yeni site yönetimin; mağdur site sakinlerinin önceki dönemde çalınan parasının üzerine işlenen faizini istemesi tepkilere neden oldu.
"CASİNODA KUMAR OYNADIM, BORÇLANDIM"
Ü. G; 9 Kasım 2020 tarihinde Kayaşehir 19. Bölge 1. Kısım Site Yönetim Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede, KKTC'de kumar oynadığını ve borçlandığı, borcunu ödemek için daire sakinlerinin ödemelerini zimmetine geçirdiği söyledi: "13 Temmuz 2018 tarihi itibarıyle Kayaşehir 19. Bölge 1. ve 2. Kısım Site Müdürlüğü'nde aidat takip personeli olarak çalışmaya başladım.