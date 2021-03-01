CHP’den bir istifa daha (Güncel haberler)

CHP'de tek adam yönetimine isyan başladı! Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gelen tepkilere kulaklarını tıkadı. Partide dün yeni bir istifa yaşandı. Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partiden ayrıldığını açıkladı.

GÜNDEM NORMALLEŞME

Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ikinci yeni normalin yol haritası belirlenecek. Buna göre hafta sonu yasakları Mart'ın ikinci haftasında kaldırılacak. Restoran ve kafelere müşteri listesi tutacak. En son bar ve gece kulüpleri acıkacak. Zübeyde Yalçın.

SINAVLAR 8 MART'TA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün katıldığı canlı yayınla ertelenen yüz yüze eğitim hakkında bilgi verdi. Sınavların 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verileceğini söyledi.

PAŞİNYAN'DAN 1 MART ÇAĞRISI

Ermenistan'da sular durulmadı. Ordu, Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Paşinyan ise bugün destekçilerini meydanlara çağırdı. "Darbecilere karşı birlik olalım" mesajı paylaştı.

ABD'DEN TEK DOZA ONAY

ABD'li ilaç firması Johnson&Johnson, Coronavirüs'e karşı tek dozluk aşı geliştirmeyi başardı. Yüzde 66 koruyan aşı ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Şirket, ABD'ye 100 milyon doz aşı verecek.

TELEFONDAN TEST DÖNEMİ

Fransız bilim adamları akıllı telefonla yapılabilen bir Coronavirüs testi geliştirdi. Telefona takılan USB cihaz üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi. Testler yüzde 90 doğru sonuç verdi.

2. KAŞIKÇI VAKASI MI

Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel İstanbul'dan Mısır'a dönüşünde Kahire Havalimanı'nda ortadan kayboldu. Mısır'daki darbeci yönetimi eleştiren Cemel'in Cumhurbaşkanı Sisi tarafından gözaltına aldırıldığı iddia edildi.