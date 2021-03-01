Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    CHP’den bir istifa daha (Güncel haberler)

    CHP’de tek adam yönetimine isyan başladı! Genel Başkan , gelen tepkilere kulaklarını tıkadı. Partide dün yeni bir istifa yaşandı. Milletvekili , partiden ayrıldığını açıkladı.

    CHP’den bir istifa daha

    CHP'de tek adam yönetimine isyan başladı! Genel Başkan , gelen tepkilere kulaklarını tıkadı. Partide dün yeni bir istifa yaşandı. Milletvekili , partiden ayrıldığını açıkladı.

    GÜNDEM NORMALLEŞME
    Başkan     Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak 'nde ikinci yeni normalin yol haritası belirlenecek. Buna göre hafta sonu yasakları Mart'ın ikinci haftasında kaldırılacak. Restoran ve kafelere müşteri listesi tutacak. En son bar ve gece kulüpleri acıkacak. .

    SINAVLAR 8 MART'TA
    Milli Eğitim Bakanı dün katıldığı canlı yayınla ertelenen yüz yüze eğitim hakkında bilgi verdi. Sınavların 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verileceğini söyledi.

    PAŞİNYAN'DAN 1 MART ÇAĞRISI
    Ermenistan'da     sular durulmadı. Ordu, Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Paşinyan ise bugün destekçilerini meydanlara çağırdı. "Darbecilere karşı birlik olalım" mesajı paylaştı.

    ABD'DEN TEK DOZA ONAY
    ABD'li ilaç firması Johnson&Johnson, Coronavirüs'e karşı tek dozluk aşı geliştirmeyi başardı. Yüzde 66 koruyan aşı Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldı. Şirket, ABD'ye 100 milyon doz aşı verecek.

    TELEFONDAN TEST DÖNEMİ
    Fransız     bilim adamları akıllı telefonla yapılabilen bir Coronavirüs testi geliştirdi. Telefona takılan USB cihaz üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi. Testler yüzde 90 doğru sonuç verdi.

    2. KAŞIKÇI VAKASI MI
    Mısırlı gazeteci Cemal el-Cemel 'dan 'a dönüşünde 'nda ortadan kayboldu. Mısır'daki darbeci yönetimi eleştiren Cemel'in Cumhurbaşkanı Sisi tarafından gözaltına aldırıldığı iddia edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP’den bir istifa daha (Güncel haberler)