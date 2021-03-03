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    • 03.03.2021 17:45
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    Kaçak FETÖ sü yakalandı

    'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan yakalandı. Firari hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından .

    AJANSLAR
    Kaçak FETÖ hükümlüsü yakalandı

    Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

    6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

    Operasyonda, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Masasınca aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., isimli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Polis merkezine götürülen A.E., burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
        Haberler Güncel Kaçak FETÖ hükümlüsü yakalandı