Kaçak FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, (FETÖ/PDY) üyesi olduğu öğrenilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR
Operasyonda, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Masasınca aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., isimli şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen A.E., burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.