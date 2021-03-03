Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2021 yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Türkiye kovid-19 tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan tabloya göre son 24 saatte yapılan 138 bin 18 testte 11 bin 520 vaka, 689 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 191 kişi de iyileşti.

TOPLAM VAKA SAYISI

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861, toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836, toplam vefat sayısı 28 bin 771, toplam ağır hasta sayısı 1224, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 593 bin 264 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.