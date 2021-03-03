FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağırmasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı "MİT Kumpası davası"nda karar çıktı. Mahkeme, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.







İŞTE O HAİNLER

Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Sebahattin Kaplan, Musa Metin ve Bilal İrice'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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