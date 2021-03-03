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    • 03.03.2021 11:22
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    : davasında ! 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

    haberi... 2012'deki ""na ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada, açıklandı. Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Sebahattin Kaplan, Musa Metin ve Bilal İrice'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

    MİT Kumpası davasında karar

    FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağırmasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı "MİT Kumpası davası"nda çıktı. Mahkeme, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 9 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.



    İŞTE O HAİNLER
    Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Sebahattin Kaplan, Musa Metin ve Bilal İrice'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MİT Kumpası davasında karar! 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet