'ÜMİT BEY İLE BERABERİZ'

Koncuk, parti kurma çalışmalarının sürdüğünü ve İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ ile beraber hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle kurucular kurulu oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bu bir müddettir devam ediyor. Bir aylık süreç bu. Bunun içerisinde Ümit Özdağ da var başka arkadaşlarımız da var. Onları ancak resmileştiğinde kamuoyu ile paylaşmamız doğru olabilir. Bizle hareket edebilecek vekiller olduğunu düşünüyoruz. Ama bunları netleştirmeden söylememiz mümkün değil. Ama kurucular kurulunda çok değerli arkadaşlarımız olacak. Kamuoyunun da bildiği çok kıymetli insanlar olacak. Bilen, tanınan insanlar olacak. Yani vatandaşlarımız isimleri duyduğu zaman 'tamam; bu da burada varmış' diyebileceği isimler olacak. Birçok vatandaşımızı da kurucular kuruluna alacağız. Türkiye'yi tanımlayan bir kurucular kurulu listesini inşallah yakın zamanda yayınlayacağız. Bizim ideolojik duruşumuz Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, Türkiye'yi seven, milliyetçi, vatansever ve Atatürkçü bir duruş olacak. Ama milli ve manevi değerlerimize de saygıyı esas alan bir duruş sergileyeceğiz. Yani bu milletin bütün değerlerini temsil eden bir siyasal hareket oluşturacağız."