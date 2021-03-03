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    • 03.03.2021 17:27
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    Lokanta, kıraathane, pastane, kafelere giriş için zorunlu mu? HES kodu nasıl ve nereden alınır?

    Koronavirüs yeni normalleşme süreciyle birlikte bazı illerimizde lokanta, kıraathane, pastane ve kafeler belirlenen kurallara uymak şartıyla açıldı. Bu bağlamda vatandaşlar toplu faaliyet gösterilen mekanlara girerken HES (Hayat Eve Sığar) kodunun zorunlu olup olmadığını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme süreciyle ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, lokanta, kıraathane, pastane, kafelere giriş için zorunlu mu? HES kodu nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

    Kafelere giriş için HES kodu zorunlu mu?

    Koronavirüs kontrollü normalleşme süreci hakkında vatandaşların aklında bazı sorular bulunuyor. Özellikle toplu faaliyet gösterilen bazı mekanların girişinde HES kodu istenip istenmediği akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor. İçişleri Bakanlığı vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Peki, lokanta, kıraathane, pastane, kafelere giriş için HES kodu zorunlu mu? HES kodu nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

    LOKANTA, KIRAATHANE, PASTANE, KAFELERE GİRİŞ İÇİN HES KODU ZORUNLU MU?

    Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasiteyle 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.

    İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

    HES KODU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

    HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

    Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

        HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

        Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonradan risk durumu oluşan kişiler olursa, temas mesafesinde kabul edilen kişilerle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

        "Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

            HES KODU NEDİR?

            HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

            Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

            Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
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