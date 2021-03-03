Koronavirüs kontrollü normalleşme süreci hakkında vatandaşların aklında bazı sorular bulunuyor. Özellikle toplu faaliyet gösterilen bazı mekanların girişinde HES kodu istenip istenmediği akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor. İçişleri Bakanlığı vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Peki, lokanta, kıraathane, pastane, kafelere giriş için HES kodu zorunlu mu? HES kodu nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar...

LOKANTA, KIRAATHANE, PASTANE, KAFELERE GİRİŞ İÇİN HES KODU ZORUNLU MU?

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasiteyle 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.

İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.