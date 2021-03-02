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    • 02.03.2021 13:13
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    SON DAKİKA: 497 sanıklı davasında hesap günü açıklandı

    Son dakika haberine göre, 'nün darbe girişimi sırasında 'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanıklı davanın karar duruşması 7 Nisan'da yapılacak.

    AA
    497 sanıklı FETÖ davasında karar günü açıklandı!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında 'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı davada, sanıkların son sözlerinin alınması tamamlandı.

    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken tutuksuz sanıklardan bazıları salonda hazır bulundu.


    KARAR DURUŞMASI 7 NİSAN'DA
    Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Sanıkların tamamının son sözlerin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

    Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, karar duruşması için 7 Nisan'a gün verdi.

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