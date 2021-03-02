Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen (21) ve babası Mehmet Esen'e yönelik sözleri nedeniyle sevgilisi Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede baba ve oğlunun 7 aydan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.
Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.