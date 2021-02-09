Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun, yaklaşık 1 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullanırken görüntülerinin sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Ümitcan Uygun'dan, cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alındı.
DNA örneği, karşılaştırma yapılması için Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Yapılan incelemede, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'den çıkan sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.
Savcılığa gönderilen raporda Esen'de bulunan sperm ve doku örneklerinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirtildi. Raporun çıkmasının ardından ailenin acısı bir nebze de olsa hafifledi.
ÜMİTCAN UYGUN CEZAEVİNDEN ÇIKMASIN
Sabah'ın haberine göre, Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşayan annesi Hatun Esen, acısının dinlemeyeceğini ama adaletin sonunda yerini bulacağını ifade etti. Anne Esen, "İçimde çok büyük bir acı var. Bir anda da çok sevindim. Acım dinmez ama adalet yeri bulsun istiyorum.