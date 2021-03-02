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    • 02.03.2021 11:03
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    'da hafta sonu yasağı kalktı mı? Antalya risk grubunda? Bu hafta sonu yasak var mı?

    Sokağa çıkma yasağı kapsamında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, 'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklama yapmasının ardından 'de sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamaları detaylandırdı. Peki, illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı? ? ? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Antalya'da hafta sonu yasağı kalktı mı?

    Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Türkiye risk haritasına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı illerde kaldırıldı. Peki, Antalya bu iller arasında yer alıyor mu? İşte Antalya sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri.

    ANTALYA'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

    Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

    Hafta sonlarında ise;

    Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

    Antalya yüksek risk grubunda yer alan iller arasında. Bu nedenle sadece Cumartesi günü uygulanan yasak kaldırıldı. Antalya'da Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

    ANTALYA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ

    * Cumartesi günleri 05:00 ile 21:00 saatleri arasında sokağa çıkılabilecek.

    * Kamunun çalışma saatleri normale döndürülecek.

    * 65 yaş ve üzerindekiler 10:00 ile 14:00 saatleri arasında, 20 yaş altındakiler 14:00 ile 18:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

    * Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 07:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle açık olacak.

        * 07:00 ile 19:00 saatleri arasında açık olacak yeme içme yerleri 19:00 ile 21:00 saatleri arasında paket servisi/gel-al, 21.00 ile 00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

        * Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek.

        * Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

        * Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları, katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

        ANTALYA'DA HANGİ YASAKLAR DEVAM EDİYOR?

        * Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri sürecek.

        * Hafta içi akşam 21:00 ile sabah 05:00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

        * Cuma 21:00 ile cumartesi 05:00 saatleri (8 saat) arasında, cumartesi 21:00 ile pazartesi 05:00 saatleri (32 saat) arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

        * Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler kapalı olacak.

        * Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirlerarası seyahatlere ilişkin mevcut yasaklara devam edilecek.

        ANTALYA'DA EĞİTİM SÜRECİ

        * Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek.

        * Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy gibi seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek.

        * İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak.

        * Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek.

        * Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak.

        * Hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecek.

        * 12. sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak.

        * Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edecek.

        * Yalnızca liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

        * Sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak.

        * Yüz yüze eğitime katılım bütün illerde veli rızasına bağlı olarak gerçekleşecek.
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