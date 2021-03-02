Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Türkiye risk haritasına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı illerde kaldırıldı. Peki, Antalya bu iller arasında yer alıyor mu? İşte Antalya sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri.
ANTALYA'DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Hafta sonlarında ise;
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
Antalya yüksek risk grubunda yer alan iller arasında. Bu nedenle sadece Cumartesi günü uygulanan yasak kaldırıldı. Antalya'da Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.
ANTALYA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ
* Cumartesi günleri 05:00 ile 21:00 saatleri arasında sokağa çıkılabilecek.
* Kamunun çalışma saatleri normale döndürülecek.
* 65 yaş ve üzerindekiler 10:00 ile 14:00 saatleri arasında, 20 yaş altındakiler 14:00 ile 18:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
* Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 07:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle açık olacak.