* 07:00 ile 19:00 saatleri arasında açık olacak yeme içme yerleri 19:00 ile 21:00 saatleri arasında paket servisi/gel-al, 21.00 ile 00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

* Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek.

* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

* Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları, katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

ANTALYA'DA HANGİ YASAKLAR DEVAM EDİYOR?

* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri sürecek.

* Hafta içi akşam 21:00 ile sabah 05:00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

* Cuma 21:00 ile cumartesi 05:00 saatleri (8 saat) arasında, cumartesi 21:00 ile pazartesi 05:00 saatleri (32 saat) arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler kapalı olacak.

* Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirlerarası seyahatlere ilişkin mevcut yasaklara devam edilecek.