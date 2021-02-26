Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmesi! Ümitcan Uygun'un abisi hakkında çarpıcı talep...

'SİLAHLARA EL KONULDU'



Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım, devam eden tehditlere ilişkin koruma kararı talebinde bulunduklarını belirterek, "Ümitcan Uygun tutuklandığı gün abisi E.U. içinde gazeteciler olmak üzere birçok kişiyi darp etti. Aynı şekilde annelerinin vefat ettiği gün yaptıkları açıklamalarda birçok insanı tehdit ettiler. En son olarak Instagram üzerinden silah ile Aleyna'nın ailesi ve Müge Anlı'yı öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine şikayette bulunduk. Bu kapsam da E.U. için 6 ay süreyle koruma kararı verildi. Silahlarına el konulmasına karar verildi" diye konuştu