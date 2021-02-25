Ankara'da evinde ölü bulunan ve Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen'i darp ettiği görüntülerini sosyal medya hesabından canlı yayın olarak yayınlayan Ümitcan Uygun ilk kez hakim karşısına çıktı. Uygun görüntülere ilişkin, "Astım hastasıydı bir kere vurunca bayıldı, alkollü olduğum için tam hatırlayamıyorum" dedi.
Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı. Sema Esen'in, ölümünden yaklaşık 3 ay önce 17 Nisan'da Ümitcan Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada canlı yayınlaması üzerine Uygun'dan şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.
Soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlamasıyla dava açıldı.