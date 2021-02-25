Hakimin, olaya tanık olan Merve A'nın savcılıkta verdiği ifadesinde, "Sema baygın halde iken canlı yayın yapıp 'Sema nakavt öyle olmaz böyle olur' dedi" yönündeki ifadesini sorması üzerine, sanık Uygun, "Alkollün etkisinde olduğum için ne söylediğimi tam hatırlamıyorum. Ancak kesinlikte tehdit, darp ve hakaret etmedim" dedi. Daha sonra da "evden çıktık" dedi. Sema Esen'in ailesinin avukatı ise, her iki sanığın da çelişki ifadeler verdiğini, bu nedenle olay günü Sema Esen'le olan telefon irtibatlarının ve hangi telefondan görüştüklerinin tespiti için HTS kayıtlarının istenilmesini, ayrıca olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vererek, dosyası ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti. Savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayana mahkeme, sanığın ifade ettiği gibi Sema Esen'le birlikte aynı evde yaşayıp yaşamadığının tespiti için elektrik ve doğalgaz faturalarının istenilmesine karar verdi. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilme talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.