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    • 23.02.2021 17:02
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    • 23.02.2021 18:07
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    SON DAKİKA: 'un uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve özendirmeden 10 yıl hapsi isteniyor

    Son dakika haberi: 'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen , arkadaşı F. B. G. ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uygun hakkında, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu’ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

    'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen , arkadaşı F. B. G. ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uygun hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

    'da 'deki evinde boynunda iple ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki 'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer alan ve baş şüpheli olan Ümitcan Uygun başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı Ümitcan Uygun'un, arkadaşı F. B. G. ile uyuşturucu madde kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından babası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Uygun, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
    tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde bulunan arkadaşı F.B.G hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçu'ndan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Uygun'un "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu yada uyarıcı madde kullanmadım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum ikamette kullandım. Bu maddeyi bu kadınlar nereden kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ümitcan Uygun'un uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve özendirmeden 10 yıl hapsi isteniyor