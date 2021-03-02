İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA?

Başkent Ankara, sarı ile orta risk grubunda yer alırken İstanbul ve İzmir gibi diğer büyük şehirlerin haritadaki sıralaması da merak uyandırdı. Buna göre İstanbul ve İzmir de turuncu kod ile yüksek risk grubunda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kısıtlamalarının uygulanmasına illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilerin belirlendiğini açıkladı.

İşte, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller;

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

* Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis,

* Batman, Mardin, Siirt, Şırnak,

* Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.