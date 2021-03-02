Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin haritası, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından merak konusu oldu. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti ve tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. Erdoğan, buradaki kıstasın illerin risk grubu olduğunu ifade etti ve riskli illerin haritasını kamuoyu ile paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan riskli iller haritasına göre, Türkiye genelindeki şehirler mavi, turuncu, kırmızı ve sarı renk kodu ile sınıflandırılıyor.
MAVİ, SARI, TURUNCU VE KIRMIZI RENK KODU NE ANLAMA GELİYOR?
İllerin risk durumu, renklere göre sınıflandırıldı. Buna göre, mavi gruptaki renkler düşük riskli, sarı gruptaki şehirler orta riskli, turuncu gruptaki renkler yüksek renkli ve kırmızı gruptaki iller yüksek riskli renk kodu ile sınıflandırıldı.
DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından riskli illerin haritası da paylaşıldı. İlgili haritada, riskli illerin sıralaması açıklanırken Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin renk kodu belirtildi.