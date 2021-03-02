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    • 02.03.2021 10:21
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    ile , , ? Sorusu milyonlar tarafından araştırılıyor. Kontrollü normalleşme 2 Mart Salı günü itibarıyla başladı. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, illerin risk grubu bilgisine göre sınıflandırıldığını ve buna göre de tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Ülke risk grubuna göre 4'e bölündü ve renklere ayrıldı. Bunlar düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller diye belirtildi. Peki, ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte, mavi, turuncu, kırmızı, mavi renk kodunun anlamı ve riskli illerin haritası!

    takvim.com.tr
    Korona risk haritası: Düşük, orta, yüksek riskli iller hangileri?

    Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin haritası, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından merak konusu oldu. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti ve tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. Erdoğan, buradaki kıstasın illerin risk grubu olduğunu ifade etti ve riskli illerin haritasını kamuoyu ile paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan riskli iller haritasına göre, Türkiye genelindeki şehirler mavi, turuncu, kırmızı ve sarı renk kodu ile sınıflandırılıyor.

    MAVİ, SARI, TURUNCU VE KIRMIZI RENK KODU NE ANLAMA GELİYOR?

    İllerin risk durumu, renklere göre sınıflandırıldı. Buna göre, mavi gruptaki renkler düşük riskli, sarı gruptaki şehirler orta riskli, turuncu gruptaki renkler yüksek renkli ve kırmızı gruptaki iller yüksek riskli renk kodu ile sınıflandırıldı.

    DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

    Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından riskli illerin haritası da paylaşıldı. İlgili haritada, riskli illerin sıralaması açıklanırken Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerin renk kodu belirtildi.

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA?

        Başkent Ankara, sarı ile orta risk grubunda yer alırken İstanbul ve İzmir gibi diğer büyük şehirlerin haritadaki sıralaması da merak uyandırdı. Buna göre İstanbul ve İzmir de turuncu kod ile yüksek risk grubunda bulunuyor.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kısıtlamalarının uygulanmasına illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategorilerin belirlendiğini açıkladı.

        İşte, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller;

        DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

        * Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis,
        * Batman, Mardin, Siirt, Şırnak,
        * Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

        ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER

        *        Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli,
        * Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın,
        * Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas,
        * Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan,
        *Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.

        YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU) İLLER

        * İstanbu, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale,
        * Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak,
        * Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri,
        * Kilis, Artvin ve Ardahan.

            ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI) İLLER

            * Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya,
            * Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,
            * Giresun, Gümüşhane, Trabzon,
            * Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

            İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (15- 21 ŞUBAT 2021)

            Sağlık Bakanı Koca, 20-26 Şubat haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu. Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Rize en kötü durumda olan iller olurken Şırnak Hakkari, Batman ise durumu en iyi olan iller arasında yer aldı.
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            Haberler Güncel Korona risk haritası: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya hangi risk grubunda?