Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün bir araya geldi ve yeni normalleşme sürecine ilişkin detayları görüştü. Toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları vatandaşlara duyurdu. Bu bağlamda vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa'da 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte saatleri...
SOKAĞA ÇIKMA SÜRESİ 4 SAATE YÜKSELTİLDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
İşte yasağın kalktığı iller;
YASAĞIN KALKTIĞI İLLER HANGİLERİ?
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...