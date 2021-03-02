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    • 02.03.2021 09:52
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    İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa'da 65 yaş üstü ? Saatleri...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme sürecine ilişkin alınan kararları açıkladı. Bu bağlamda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarında yer alan iller için alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa'da 65 yaş üstü ? İşte alınan yeni kararlar ve sokağa çıkma yasağı saatleri...

    65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün bir araya geldi ve yeni normalleşme sürecine ilişkin detayları görüştü. Toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları vatandaşlara duyurdu. Bu bağlamda vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa'da 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte saatleri...

    SOKAĞA ÇIKMA SÜRESİ 4 SAATE YÜKSELTİLDİ

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    İşte yasağın kalktığı iller;

    YASAĞIN KALKTIĞI İLLER HANGİLERİ?

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

    Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

    ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

    Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

        SAATLERİN ARTIRILACAĞI İLLER HANGİLERİ?

        YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

        İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

        ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

        Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

        CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

        Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

            RESTORANLARA HES KODU UYGULAMASI

            Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

            "Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

            Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

            Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir."
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            Haberler Güncel İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa'da 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Saatleri...