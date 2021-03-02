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    • 02.03.2021 10:10
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    yasağı var mı? ? İller arası yasak kalktı mı?

    yasağı olup olmadığı vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi. sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. İller arası seyahat yasağının olup olmadığı arama motorlaırnda sorgulanıyor. İşte merak edilen konunun detayları!

    takvim.com.tr
    Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Seyahat etmek yasak mı? İller arası yasak kalktı mı?

    İller arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor. Seyahat etmek yasak mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte gözler seyahat yasaklarına çevrilmişti.

    ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

    Sokağa çıkma yasağı olan illerde, yasak günlerinde seyahat yasağı olacak. Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

    Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

        DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller:

        Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

        ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka görülen iller:

        Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

        YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vaka görülen iller:

        İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

        ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka görülen iller:

        Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.
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        Haberler Güncel Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Seyahat etmek yasak mı? İller arası yasak kalktı mı?