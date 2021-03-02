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    • 02.03.2021 10:44
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    Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 15 kişi tutuklandı!

    İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 22-28 Şubat haftasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 232 gram esrar, 7 gram kokain, 24 kök Hint keneviri, 91 gram sentetik uyuşturucu, 91 gram metamfetamin, 39 uyuşturucu hap, 13 bin 52 sentetik ecza, 1 tabanca, 1 tüfek, 17 fişek ile 465 lira ele geçirildi.

    İzmir'de zehir tacirlerine operasyon: 15 tutuklama

    İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 zanlıdan 15'i tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 22-28 Şubat haftasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 232 gram esrar, 7 gram kokain, 24 kök Hint keneviri, 91 gram sentetik uyuşturucu, 91 gram metamfetamin, 39 uyuşturucu hap, 13 bin 52 sentetik ecza, 1 tabanca, 1 tüfek, 17 fişek ile 465 lira ele geçirildi.

    Operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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