Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 15 kişi tutuklandı!

İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 zanlıdan 15'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 22-28 Şubat haftasında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 232 gram esrar, 7 gram kokain, 24 kök Hint keneviri, 91 gram sentetik uyuşturucu, 91 gram metamfetamin, 39 uyuşturucu hap, 13 bin 52 sentetik ecza, 1 tabanca, 1 tüfek, 17 fişek ile 465 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 15'i tutuklandı.